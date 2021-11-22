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مؤسسة النفط الليبية تعطي الضوء الأخضر لبدء إنتاج حقل الخير النفطي

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حقل الخير النفطي ليبيا نفط
حقل الخير في ليبيا (أرشيفية)
اقتصاد ليبيا

مؤسسة النفط الليبية تعطي الضوء الأخضر لبدء إنتاج حقل الخير النفطي

الحقل تابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز

دبي - العربية.نت

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قال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الاثنين، في بث عبر الإنترنت إن المؤسسة منحت الضوء الأخضر لبدء إنتاج حقل الخير النفطي، التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

كانت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز قد كشفت مؤخرا أن نتائج التجارب التشغيلية التي تمت لفحص عمليات الإنتاج وتقييم الأداء في حقل الخير مشجعة.

وأنشئت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز سنة 1981 وهي تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وتوجد في مرسى البريقة شرق البلاد.

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وتعمل الشركة في العديد من الحقول أهمها (زلطـن – الراقوبـة –الرشاد – الوادي) ويبلغ معدل إنتاج الشركة من النفط 86 ألف برميل يوميا، 435 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي غير المصاحب، و123 مليون قدم مكعبة يوميا والغاز المصاحب، و29 ألف برميل من المكثفات يوميا، بحسب آخر إحصائية على الموقع الرسمي للشركة.

ومنذ إعادة ليبيا عملية إنتاج وتصدير النفط 17 سبتمبر /أيلول الماضي تحقق البلاد معدلات إنتاج وإيرادات قياسية من بيع النفط والغاز، والتي بلغت خلال أكتوبر الماضي أكثر من ملياري دولار.

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