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الهند تفرج عن 5 ملايين برميل يومياً من احتياطياتها من النفط الخام 

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منصة نفط بحرية
منصة نفط بحرية
النفط

الهند تفرج عن 5 ملايين برميل يومياً من احتياطياتها من النفط الخام

واردات الهند من النفط الخام في أكتوبر ترتفع 11% على أساس سنوي

نيودلهي - رويترز

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أظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء أن واردات الهند من النفط الخام في أكتوبر/تشرين الأول ارتفعت 11.1% إلى 17.09 مليون طن مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

بحسب البيانات التي نشرت على الموقع الإلكتروني لخلية التخطيط والتحليل البترولي التابعة لوزارة النفط، تراجعت واردات الخام حوالي 3% من سبتمبر/ أيلول.

قال بيان حكومي، اليوم الثلاثاء، إن الهند ستفرج عن 5 ملايين برميل من احتياطياتها الاستراتيجية بالتنسيق مع مشترين آخرين من بينهم الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وتعد هذه الخطوة جزءا من جهود يقودها الرئيس الأميركي، جو بايدن، للإفراج المنسق عن المخزونات، لمواجهة التضخم المتزايد في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وغيرها.

وذكرت الحكومة أن الإفراج عن 5 ملايين برميل سيحدث بالتوازي وبالتشاور مع مستهلكي الطاقة العالميين الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا دون تحديد الإطار الزمني للإفراج.

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وأثارت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، مخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط وتريد من أوبك+ تسريع وتيرة زيادة الإنتاج.

وتابع بيان الحكومة: إن "الهند أبدت مرارا قلقها من قيام الدول المنتجة للنفط بتعديل المعروض من النفط بشكل مصطنع دون مستويات الطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعواقب سلبية مصاحبة لذلك".

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