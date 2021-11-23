كازاخستان تنتج 1.6 مليون برميل يوميا متجاوزة حصتها في أوبك+

قالت وزارة الطاقة في كازاخستان، اليوم الثلاثاء، إن كازاخستان أنتجت 1.599 مليون برميل من النفط يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول متجاوزة الحصة المخصصة لها بموجب اتفاق منتجي أوبك والمنتجين من خارج المنظمة.

وقالت الوزارة، إن حصة البلاد تبلغ 1.524 مليون برميل يوميا، مضيفة أن معدل الامتثال الإجمالي في كازاخستان منذ مايو/أيار 2020 بلغ 95%.

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وفي وقت سابق، قال مصدران مطلعان، إن التزام مجموعة أوبك+ بتخفيضات إنتاج النفط بلغ 116% في أكتوبر/ تشرين الأول ارتفاعا من 115% في سبتمبر/ أيلول.

ويشير هذا إلى أن المجموعة تواصل الإنتاج في إطار الأهداف المتفق عليها.

وأظهرت البيانات أن امتثال أعضاء أوبك المشاركين في تحالف أوبك+ ارتفع من 115% في سبتمبر، إلى 121% في أكتوبر، في أعلى مستوى منذ مايو.

وبلغ معدل التزام المنتجين غير الأعضاء في أوبك 106% في أكتوبر/ تشرين الأول انخفاضا من 114% في سبتمبر/ أيلول.

ولدى أوبك+ خطط لزيادة إنتاجها مجتمعة 400 ألف برميل يوميا كل شهر في ظل تعاف اقتصادي عالمي. ويجتمع وزراء أوبك+ بشكل شهري للنظر في مزيد من الخطوات.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" هذا الشهر توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الرابع بمقدار 330 ألف برميل يوميا من تقديراتها الشهر الماضي، بينما تعرقل أسعار الطاقة المرتفعة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19.