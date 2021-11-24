اليابان تقرر الإفراج عن 4.2 مليون برميل نفط من الاحتياطي

ذكرت صحيفة نيكاي اليوم الأربعاء، أن اليابان ستعقد مزادات على نحو 4.2 مليون برميل من مخزونها الوطني.

وقالت الصحيفة دون ذكر مصدر للمعلومات، إن مزادات النفط الخام التي تساوي قيمتها حوالي يوم أو اثنين من الطلب في اليابان ستعقد بحلول نهاية العام.

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وقال وزير الصناعة الياباني كويتشي هاجيودا للصحافيين اليوم الأربعاء، إن اليابان ستسحب بضع مئات الآلاف من الكيلو لترات من احتياطياتها الوطنية من النفط ولكن لم يتم تحديد توقيت البيع إلى الآن.

ويعادل كيلو لتر واحد 6.29 برميل من النفط. وذكرت صحيفة نيكاي في وقت سابق أن اليابان ستسحب حوالي 4.2 مليون برميل من النفط.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها ستفرج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في محاولة لتهدئة الأسعار.

وقالت الإدارة الأميركية إنها اتخذت هذه الخطوة بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا بعد أن تجاهل منتجو أوبك+ مرارا دعوات لزيادة الإنتاج.