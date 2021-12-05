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السعودية ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا في يناير 

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أرامكو
أرامكو
أرامكو

السعودية ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا في يناير

بزيادة 0.60 دولار عن ديسمبر الحالي

دبي  - رويترز

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قالت أرامكو السعودية اليوم الأحد إنها رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا إلى 3.30 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي لشهر يناير/ كانون الثاني، بزيادة 0.60 دولار عن ديسمبر/ كانون الأول.

وحددت الشركة سعر بيع الخام إلى شمال غربي أوروبا عند 1.30 دولار للبرميل دون سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال وإلى الولايات المتحدة عند 2.15 دولار فوق مؤشر أسكي.

ورفعت أرامكو الشهر الماضي، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف 1.40 دولار إلى 2.70 دولار للبرميل فوق متوسط خام دبي على بلاتس وخام عمان على بورصة دبي للطاقة في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر.

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