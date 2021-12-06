النفط يبدأ تعاملات الأسبوع على ارتفاع تجاوز 2%

بدأ النفط تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة جاوزت 2%، اليوم الاثنين، عقب أسبوع من التذبذبات بسبب متحور أوميكرون وترقب قرار مجموعة أوبك بلس التي قررت الإبقاء على سياستها الإنتاجية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.58% لتصل إلى 71.67 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 2.91% لتصل إلى 68.17 دولار للبرميل.

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وفاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يُعرف بـ(أوبك+)، الأسواق مساء الخميس عندما أعلنت التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط شهرياً بواقع 400 ألف برميل أخرى يومياً في يناير/كانون الثاني المقبل. غير أن المنتجين تركوا الباب مفتوحاً أمام تغيير السياسة سريعاً إذا تضرر الطلب من إجراءات احتواء "أوميكرون". وقالوا إنهم قد يجتمعون مجدداً قبل اجتماعهم التالي المقرر في الرابع من يناير إذا لزم الأمر.

وقالت أرامكو السعودية أمس الأحد إنها رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا إلى 3.30 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي لشهر يناير/ كانون الثاني، بزيادة 0.60 دولار عن ديسمبر/ كانون الأول.

وحددت الشركة سعر بيع الخام إلى شمال غربي أوروبا عند 1.30 دولار للبرميل دون سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال وإلى الولايات المتحدة عند 2.15 دولار فوق مؤشر أسكي.

ورفعت أرامكو الشهر الماضي، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف 1.40 دولار إلى 2.70 دولار للبرميل فوق متوسط خام دبي على بلاتس وخام عمان على بورصة دبي للطاقة في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر.