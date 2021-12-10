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النفط يواصل التراجع.. وبرنت عند 74 دولاراً

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منصة نفطية
منصة نفطية
أسعار النفط

النفط يواصل التراجع.. وبرنت عند 74 دولاراً

يتجه لتحقيق أول زيادة أسبوعية منذ سبعة أسابيع

ملبورن - رويترز

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تراجع النفط اليوم الجمعة مع بيع المتعاملين الخام لجني الأرباح بعد ارتفاع قوي هذا الأسبوع بفضل ثقة متزايدة في أن الانتشار السريع للسلالة أوميكرون من فيروس كورونا لن يلحق الضرر بالنمو العالمي والطلب على الوقود.

ويتجه الخامان القياسيان برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي نحو صعود بأكثر من 6% هذا الأسبوع، حتى مع جني الأرباح، في أول زيادة أسبوعية لهما في سبعة أسابيع.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي سبعة سنتات، بما يعادل 0.1%، إلى 70.87 دولار للبرميل، بعدما تراجعت 2% في جلسة متقلبة في اليوم السابق.

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ونزلت العقود الآجلة لبرنت 0.54% إلى 74.04 دولار للبرميل بعدما انخفضت 1.9% يوم الخميس.

واستعادت سوق النفط في وقت سابق من الأسبوع حوالي نصف الخسائر التي تكبدتها منذ تفشي أوميكرون في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن عمليات بيع جاءت الليلة الماضية في أعقاب تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مجموعتي التطوير العقاري‭ ‬الصينتين، إيفرجراند وكايسا، قائلة إنهما تخلفتا عن سداد سندات في الخارج.

عزز ذلك المخاوف حيال تباطؤ محتمل في قطاع العقارات بالصين وأيضا في الاقتصاد الأوسع نطاقا لأكبر مستورد للنفط في العالم.

وقال جيفري هالي المحلل في أواندا إنه إضافة إلى ذلك، حدثت بعض عمليات البيع بعد دراسة يابانية تصدرت عناوين الأنباء تظهر أن قدرة
السلالة أوميكرون على الانتقال تزيد بأكثر من أربعة أمثال السلالة دلتا.

كما ضغط صعود الدولار، قبيل بيانات أميركية عن التضخم تصدر في وقت لاحق اليوم الجمعة، أيضا على أسعار النفط. وينخفض النفط عادة عند ارتفاع الدولار الذي يجعل الخام أعلى ثمنا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

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