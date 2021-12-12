تنمية نفط عمان توقع أول عقد تجاري لها منذ التأسيس

قالت شركة تنمية نفط عمان المملوكة للدولة إن شركة الخدمات التابعة لها وقعت أول عقد تجاري لها منذ تأسيسها مع شركة تيثيس أويل عمان أونشور المحدودة وذلك لتنفيذ المسوحات الزلزالية في منطقة الامتياز رقم 56.

وأضافت الشركة على تويتر اليوم الأحد، أن هذا العقد "سيمهد الطريق لمزيد من فرص التعاون بين شركة تنمية نفط عُمان للخدمات ومشغلي النفط والغاز الآخرين في عُمان في مختلف التطبيقات والمجالات".

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ودشنت شركة تنمية نفط عمان في وقت سابق هذا العام وحدتها الجديدة تنمية نفط عُمان للخدمات بهدف تسويق قدراتها التقنية في مجالات من بينها تحسين معدلات استخراج النفط والحلول الجيولوجية.

وفي فبراير الماضي، نقلت الحكومة العمانية حصتها في واحدة من أكبر المربعات النفطية في الشرق الأوسط إلى شركة طاقة حديثة الإنشاء حيث تتطلع السلطنة إلى استخدام الأصول لزيادة الديون هي "تنمية نفط عمان".

وتمتلك شركة "تنمية طاقة عمان" المملوكة للدولة حصة الحكومة البالغة 60% في المربع 6، وفقاً لمرسوم ملكي.