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إنرجين العالمية تهدف للتوسع في إنتاج الغاز بمصر

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حقل غاز قبالة السواحل المصرية
حقل غاز قبالة السواحل المصرية
اقتصاد مصر

إنرجين العالمية تهدف للتوسع في إنتاج الغاز بمصر

إضافة 150 مليون قدم مكعبة يومياً

القاهرة - رويترز

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قالت وزارة البترول المصرية، اليوم الثلاثاء، إن شركة إنرجين العالمية تهدف للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق عملها في مصر بالبحر المتوسط.

وأضاف البيان أن الشركة تسعى لإضافة نحو 150 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي.

تعمل شركة إنرجين العالمية في مناطق أبوقير وشمال إدكو وشمال العامرية بالبحر المتوسط، حيث تستهدف وضع الاكتشافات الغازية في منطقتي شمال ادكو وشمال العامرية على خريطة الإنتاج من خلال ربط الآبار الجديدة بتسهيلات إنتاج ابوقير الأمر الذي يضيف نحو 150 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعى.

وتتضمن خطة عملها بدء أنشطة استكشافية جديدة في مناطق عملها تستهدف التركيز على الطبقات العميقة بتلك المناطق.

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