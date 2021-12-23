بوتين: روسيا غير مسؤولة عن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن من غير المنصف اتهام روسيا بالمسؤولية عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية في أوروبا في ظل تلبية شركة غازبروم الروسية كافة التزاماتها في الإمداد.

وصرح بوتين خلال مؤتمر صحافي سنوي أن غازبروم كان عليها تلبية جميع التزاماتها بموجب الاتفاقيات طويلة الأمد قبل التوريد للأسواق الفورية.

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وأضاف أن البلدان التي أبرمت عقودا طويلة المدى، مثل ألمانيا، لديها الآن أسعار أقل بكثير ويمكنها أن تعيد بيع الغاز لجيرانها وتحقيق ربح.

وذكر بوتين أن أوروبا خلقت مشكلاتها المتعلقة بالغاز بنفسها وعليها أن تحلها بنفسها، مضيفا أنه يشك في أن بعض الغاز الروسي الواصل إلى ألمانيا عبر خط أنابيب يعاد بيعه في نهاية المطاف إلى أوكرانيا.