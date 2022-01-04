.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"أوبك+" تتوقع فائضاً بأسواق النفط في الربع الأول 2022

  • الخط
أوبك بلس
شعار منظمة أوبك
أوبك بلس

"أوبك+" تتوقع فائضاً بأسواق النفط في الربع الأول 2022

التحالف سيحدد سياسة إنتاج النفط لشهر فبراير

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقعت لجنة المراقبة الوزارية بمجموعة "أوبك+"، أن تشهد سوق النفط فائضا ابتداء من الربع الأول 2022 فصاعدا.

وقالت اللجنة حسب وثيقة اطلعت عليها رويترز، إن سوق النفط في حالة توازن حاليا.

تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤها، وهي المجموعة التي تعرف باسم أوبك+، اليوم الثلاثاء لتحديد مستويات إنتاج النفط في فبراير المقبل.

ومن المتوقع أن يلتزم كبار المنتجين بخطط زيادة الإمدادات بالمقدار المتفق عليه وهو 400 ألف برميل شهريا، في وقت لم يؤد ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 إلى عمليات إغلاق في أكبر الدول المستهلكة للوقود حتى الآن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
5 عادات صحية للاستمتاع بمظهر شبابي بعد الستين عاما! 5 عادات صحية للاستمتاع بمظهر شبابي بعد الستين عاما!
بشرى سارة.. بشرى سارة.. "أوميكرون لقاح ربّاني وسيقضي على كورونا"
الأكثر قراءة
فيديو فيديو "الرقص الفاضح".. معلمة المنصورة: صوروني بدون علمي وسألجأ للقضاء
متحور جديد وخطير من كورونا يصيب 12 في فرنسا.. والمصاب صفر كاميروني متحور جديد وخطير من كورونا يصيب 12 في فرنسا.. والمصاب صفر كاميروني
مأساة فتاة مأساة فتاة "الصور المفبركة".. عم الضحية: معلم بسنت شريك في انتحارها
أخطر من أوميكرون.. ماذا نعرف عن متحور كورونا الجديد؟ أخطر من أوميكرون.. ماذا نعرف عن متحور كورونا الجديد؟
إلقاء القبض على شابين.. ابتزا فتاة بصور مفبركة وتسببا بانتحارها إلقاء القبض على شابين.. ابتزا فتاة بصور مفبركة وتسببا بانتحارها
النصر يخلص الهلال من فييتو النصر يخلص الهلال من فييتو
قبل أن تذهب
تقرير: وفاة 4 آلاف مهاجر كانوا بطريقهم لأسبانيا في 2021
تقرير: وفاة 4 آلاف مهاجر كانوا بطريقهم لأسبانيا في 2021
اكتشف المزيد