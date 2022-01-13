النفط يتخلى عن بعض مكاسبه وسط توقعات متباينة للطلب

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، متخلية عن بعض مكاسبها الكبيرة في الجلستين السابقتين، وسط غياب لليقين بشأن الطلب في المدى القريب مع ارتفاع الإصابات بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط القياسي الأميركي 20 سنتا أو 0.2%، إلى 82.44 دولار للبرميل الساعة 05:03 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعها 1.7%، في الجلسة السابقة.

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كما تراجعت عقود خام برنت القياسي العالمي 19 سنتا أو 0.2 %، إلى 84.48 دولار للبرميل بعد صعودها 1.3%، أمس.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس تأثر الطلب على الوقود بسبب أوميكرون، حيث ارتفعت مخزونات البنزين ثمانية ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من يناير/كانون الثاني، مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 2.4 مليون برميل.

وقال إدوارد مويا المحلل لدا واندا في مذكرة بحثية "كان الطلب على البنزين أضعف من التوقعات ولا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة، وإذا استمر هذا فلن يتمكن النفط من مواصلة الصعود".

غير أن مويا أضاف أن من المتوقع أن يكون تأثير أوميكرون قصير الأجل.