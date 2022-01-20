.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ارتفاع صادرات النفط السعودية إلى 6.949 مليون برميل في نوفمبر

  • الخط
نفط السعودية مناسبة
منشأة نفط في السعودية
اقتصاد السعودية

ارتفاع صادرات النفط السعودية إلى 6.949 مليون برميل في نوفمبر

إنتاج المملكة ارتفع إلى 9.912 مليون برميل في نوفمبر على أساس شهري

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن صادرات النفط الخام السعودية زادت في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 6.949 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 6.833 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول.

وتقدم السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وانخفضت مخزونات النفط السعودية 4.428 مليون برميل إلى 132.378 مليون برميل في نوفمبر.

وكشفت بيانات جودي ارتفاع إنتاج النفط السعودي 0.132 مليون برميل إلى 9.912 مليون برميل في نوفمبر على أساس شهري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رئيسي يعلن عن مسودة اتفاقية مدتها 20 عاما بين موسكو وطهران رئيسي يعلن عن مسودة اتفاقية مدتها 20 عاما بين موسكو وطهران
اكتشف المزيد