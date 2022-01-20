ارتفاع صادرات النفط السعودية إلى 6.949 مليون برميل في نوفمبر

كشفت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن صادرات النفط الخام السعودية زادت في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 6.949 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 6.833 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول.

وتقدم السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

مادة اعلانية

وانخفضت مخزونات النفط السعودية 4.428 مليون برميل إلى 132.378 مليون برميل في نوفمبر.

وكشفت بيانات جودي ارتفاع إنتاج النفط السعودي 0.132 مليون برميل إلى 9.912 مليون برميل في نوفمبر على أساس شهري.