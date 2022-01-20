حصة أوبك من واردات النفط الهندية تهبط لأدنى مستوى منذ 15 عاماً

أظهرت بيانات أن حصة منظمة أوبك من واردات النفط الهندية تراجعت في 2021 إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد على الرغم من انتعاش مشتريات الخام السنوية لثالث أكبر مستورد للنفط في العالم بنسبة 4%.

ووفقا لتحليل أجرته رويترز للبيانات التي تم الحصول عليها من مصادر بصناعة النفط تغطي الفترة بين 2007 و2021، انخفضت حصة أعضاء أوبك، ومعظمها دول من الشرق الأوسط وأفريقيا، من واردات النفط التي تلقتها الهند إلى 70%، في عام 2021، مقارنة بذروة بلغت 87%، في عام 2008.

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وكشفت البيانات أن واردات الهند من الخام انتعشت 3.9 %، إلى 4.2 مليون برميل يوميا في 2021 لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الجائحة في 2019.

وأظهرت البيانات أن حصة أوبك تقلصت بالتزامن مع زيادة المصافي المشتريات من كندا والولايات المتحدة على حساب أفريقيا والشرق الأوسط.

ونظرا لأن العقوبات الأميركية تجعل من الصعب على الهند استيراد الخام من فنزويلا وإيران، فقد لجأ المشترون الهنود إلى الولايات المتحدة وكندا وجيانا وبعض الدول المنتجة الصغيرة في أفريقيا للحصول على الإمدادات.

وظل العراق أكبر مورد للهند منذ أن تجاوز السعودية عام 2017.