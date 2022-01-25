السعودية والعراق توقعان اتفاقية الربط الكهربائي بين البلدين

وقع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي، مع أمين مجلس الوزراء العراقي الدكتور حميد الغزي، ومشاركة وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار ووزير الكهرباء العراقي المكلف عادل كريم، عبر الاتصال المرئي.

وقال وزير الطاقة السعودي: "إننا نهدف لتحقيق الاستثمار الأمثل في الربط الكهربائي مع العراق، وإن المشروع جاء بعد دراسة أظهرت توفير مشروع الربط فرصاً واعدة بين البلدين".

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وأضاف الوزير أن الربط يمثل خطوة لتعزيز فرص إنشاء سوق إقليمية لتجارة الكهرباء.

من جانبه، قال أمين عام مجلس الوزراء العراقي الدكتور حميد الغزي، إن الربط الكهربائي مع السعودية يسهم في توفير حاجة العراق من الكهرباء.

وأضاف الغزي أن الشراكة مع السعودية في الكهرباء لها مردودات اقتصادية.

وتابع: "نأمل أن يتم الربط الكهربائي مع السعودية في أسرع وقت، ووجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بسرعة الانتهاء من الربط الكهربائي مع السعودية".