النفط
وزير الطاقة السعودي: أمن الطاقة أساس ضروري لازدهار الاقتصاد العالمي
الأمير عبد العزيز: معالجة أزمة التغير المناخي تحتاج الكثير من التمويل والاستثمار
شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في جلسة مؤتمر LEAP، على أن أمن الطاقة يشكل عنصرا رئيسيا للوصول إلى انتقال سلس للتعامل مع أزمة التغير المناخي والتي تستوجب الكثير من الاستثمارات والبرامج.
وأضاف الوزير أن "من دون أمن الطاقة لا يمكننا الحفاظ على الأسس الاقتصادية الأخرى".
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وأوضح أن الحفاظ على النمو الاقتصادي العالمي وتحقيق الازدهار ضروري لتسهيل استثمارات التغيير المناخي.
وتابع: "معالجة أزمة التغير المناخي تحتاج الكثير من التمويل والاستثمار بجانب الكثير من الدعم والبرامج.. وفي حال عدم وجود أمن للطاقة فلن يكون هناك انتقال سلس للطاقة".
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