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الدوحة وبغداد تبحثان إمدادات غاز قطرية محتملة إلى العراق

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قطر غاز
منشأة قطرية للغاز
اقتصاد العراق

الدوحة وبغداد تبحثان إمدادات غاز قطرية محتملة إلى العراق

لمعالجة نقص الكهرباء

  دبي - العربية.نت 

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ذكرت وكالة الأنباء العراقية اليوم الاثنين، أن وزير الكهرباء المكلف عادل كريم، بحث مع وزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي، إمكانية توريد الغاز للعراق لمعالجة نقص الكهرباء لديه.

وأضافت الوكالة أن ذلك جاء خلال زيارة سريعة قام بها وزير الكهرباء العراقي إلى قطر، جرى خلالها بحث جميع القضايا اللوجستية اللازمة لتوريد الغاز من خلال الموانئ القطرية لموانئ العراق.

ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في "أوبك" بعد السعودية، على مبيعات النفط في أكثر من 90% من ميزانيته العامة. ويتعرض لضغوط من الولايات المتحدة لتقليص اعتماده على واردات الغاز من إيران.

ويحرق العراق معظم غازه، المُستخرج بجانب النفط من حقوله، لافتقاره إلى المنشآت اللازمة لتحويله إلى وقود ويعتمد بدلا من ذلك على واردات الغاز الإيرانية في توليد الكهرباء.

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