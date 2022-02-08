العراق: الموافقة على تنفيذ مشروع مصفاة "حديثة" النفطية
بهدف زيادة صادرات الخام إلى 3.4 مليون برميل يومياً
نقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، قوله اليوم، إن المجلس وافق على تنفيذ مشروع مصفاة حديثة النفطية بهدف زيادة الإنتاج.
وأشارت "رويترز" إلى أن المصفاة تقع في محافظة الأنبار وتعتبر من أقدم المصافي في العراق العضو بمنظمة "أوبك".
ويخطط العراق لـزيادة صادرات الخام إلى 3.4 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام 2022، لكن الرقم لا يشمل مبيعات الخام من إقليم كردستان في شمال البلاد.
وكان وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، قال إنه "من المتوقع أن تبلغ صادرات العراق - باستثناء صادرات كردستان - نحو 3.2 مليون برميل يوميا في ديسمبر".
وأضاف "إنه من المتوقع أن يتضاعف إنتاج النفط من حقل غرب القرنة في جنوب العراق، الذي طورته شركة (لوك أويل)، من مستواه الحالي ليصل إلى 800 ألف برميل يوميا في عام2027".
وتعمل شركة "لوك أويل" الروسية على رفع مستويات إنتاج النفط الخام في حقل غربي القرنة الثاني إلى 800 ألف برميل يوميا في محافظة البصرة 550 كيلومترا جنوب بغداد.
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