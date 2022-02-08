فرنسا: لدينا ما يكفي من الغاز لاجتياز الشتاء رغم الأزمة الأوكرانية

قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، لقناة "فرنسا 2" التلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا لديها ما يكفي من إمدادات الغاز لتجاوز هذا الشتاء، مضيفا أن هذا هو الحال في "أي سيناريو"، وذلك في إشارة إلى الأزمة في أوكرانيا على وجه الخصوص.

وأضاف الوزير الفرنسي: "تحرينا هذا الأمر عن كثب، ومخزونات الغاز الفرنسية على وجه الخصوص ومخزنات أوروبا بوجه عام كافية في أي سيناريو لاجتياز الشتاء".

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وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال أمس، إن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في الأزمة الأوكرانية، وذلك بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي أشار إلى إحراز بعض التقدم في المحادثات.

وأضاف أنه بحث مع الرئيس الفرنسي، الضمانات الأمنية التي طلبتها موسكو، مشيرا إلى أن "الناتو" يستمر في دعم أوكرانيا بأسلحة نوعية.

وطالب بوتين الناتو بعدم التوسع شرقا أو نشر قواته قرب حدود روسيا، لافتاً إلى أن المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا يتعرضون للاضطهاد والانتهاكات، كما اعتبر أن بلاده لا تهدد أي دولة وأن المناورات العسكرية أجرتها داخل حدودها.

وقال الرئيس الروسي إنّ بعضاً من مقترحات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لنزع فتيل الأزمة بين روسيا والغرب في ملف أوكرانيا، يمكن أن تسهم في حلحلة الأزمة، وذلك إثر لقاء بين الرجلين في موسكو استمرّ أكثر من خمس ساعات.