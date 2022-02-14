أسعار النفط
جي بي مورغان: تأزم سوق النفط قد يرفع الأسعار إلى 125 دولارا للبرميل
توقعات بزيادة علاوة المخاطر بأكثر من 30 دولارا للبرميل
قال بنك جي بي مورغان، اليوم الاثنين، إنه من المرجح أن يؤدي النقص في إنتاج مجموعة أوبك+ والمخاوف بشأن المخزونات الاحتياطية إلى استمرار تأزم سوق النفط، مما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع إلى 125 دولارا للبرميل في الربع الثاني من العام 2022.
وقال البنك في مذكرة بحثية: "من المقرر أن يرتفع عجز المعروض حيث من غير المرجح أن تعدل أوبك+ زيادات الحصص المستهدفة، مما سيؤدي إلى زيادة علاوة المخاطر بأكثر من 30 دولارا للبرميل فوق أسعار النفط"، حسب رويترز.
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وجرى تداول خام برنت اليوم الاثنين حول 94.55 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 93.19 دولار للبرميل، وسط تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا.
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