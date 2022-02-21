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تذبذب أسعار النفط .. برنت يتحول للخسارة والخام الأميركي يتماسك

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منصة نفط بحرية
منصة نفط بحرية
أسعار النفط

تذبذب أسعار النفط .. برنت يتحول للخسارة والخام الأميركي يتماسك

برنت يتراجع بعد أن لامس 95 دولارا للبرميل

دبي - العربية.نت

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تبذبذبت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط مخاوف متزايدة بشأن الصراع المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، مع توضيح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن روسيا ستواجه عقوبات إذا غزت جارتها.

وبعد أن لامست العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 95 دولارا للبرميل، تراجعت على نحو طفيف بنسبة 0.01% إلى 93.53 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مارس بنسبة 1.8% إلى 92.75 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة، لكنها قلصت من هذه الارتفاعات لتصل أرباحها إلى 0.21% إلى 91.26 دولار للبرميل.

وقال فيفيك دار المحلل في بنك كومنولث في مذكرة "إذا حدث غزو روسي كما حذرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الأيام الأخيرة ، فقد ترتفع العقود الآجلة لخام برنت فوق 100 دولار للبرميل".

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