.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"غازبروم" الروسية تؤكد شحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

  • الخط
أنابيب غاز في أوكرانيا (رويترز)
أنابيب غاز في أوكرانيا (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

"غازبروم" الروسية تؤكد شحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

التوترات بشأن أوكرانيا أدت إلى تفاقم أزمة الطاقة الأوروبية التي بدأت العام الماضي

موسكو - رويترز، العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة الغاز الروسية المملوكة للدولة غازبروم، اليوم الاثنين، إنها تشحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا تماشيا مع طلبات العملاء.

وأظهرت بيانات من الشركة المشغلة للشبكة الألمانية جاسكاد، أن خط أنابيب روسياً آخر، وهو خط يامال-أوروبا الذي يمر عبر روسيا البيضاء وبولندا، عاود الضخ في اتجاه معاكس صباح أمس الأحد، واستمر في نقل الغاز شرقا إلى بولندا من ألمانيا عند مستويات مرتفعة صباح الاثنين.

وكانت شركة الطاقة الروسية أكدت أمس الأحد، أن طلبات الحصول على الغاز عبر أوكرانيا بلغت 107.5 مليون متر مكعب.

قفزة جديدة في أسعار الغاز بأوروبا وسط مخاوف من توقف الإمدادات الروسية طاقة نفط وغاز قفزة جديدة في أسعار الغاز بأوروبا وسط مخاوف من توقف الإمدادات الروسية

ويعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في 35% من وارداته من الغاز الطبيعي، وذلك على الرغم من أن بعض الدول الأوروبية تعتمد على الغاز الروسي أكثر من غيرها. وقد أدت التوترات بشأن أوكرانيا إلى تفاقم أزمة الطاقة الأوروبية التي بدأت العام الماضي.

ويستبعد الخبراء اللجوء إلى استراتيجية أكثر صرامة بشأن الطاقة الروسية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف يتابع الروس والأوكرانيين في شرم الشيخ أخبار الحرب؟ كيف يتابع الروس والأوكرانيين في شرم الشيخ أخبار الحرب؟
اكتشف المزيد