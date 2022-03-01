نفط وغاز
إخماد حريق في مصفاة لتكرير النفط في مدينة ريازان الروسية
أسعار النفط تواصل الارتفاع مع توالي إعلان العقوبات الجديدة على موسكو
ذكرت وكالة أنباء "تاس" نقلا عن وزارة الطوارئ الروسية، أنه تم إخماد حريق في مصفاة نفط في مدينة ريازان الروسية في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.
وأضافت الوزارة أنه تم نقل اثنين إلى المستشفى إثر إصابتهما بحروق بالغة.
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وواصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، وسط استمرار الاضطرابات في أوروبا والحرب الدائرة التي تشنها روسيا على أوكرانيا، مع استمرار إعلان دول العالم عن عقوبات جديدة على موسكو.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 3.12% لتصل إلى 100.9 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأميركي تسليم أبريل بنسبة 1.21% لتصل إلى 96.93 دولار.
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