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النفط يواصل الارتفاع.. ومورغان ستانلي يتوقع بلوغه 110 دولارات

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ارتفاع أسعار النفط نفط مناسبة
النفط
أسعار النفط

النفط يواصل الارتفاع.. ومورغان ستانلي يتوقع بلوغه 110 دولارات

ارتفع خام برنت بنسبة 3.12%

دبي - العربية.نت

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واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، وسط استمرار الاضطرابات في أوروبا والحرب الدائرة التي تشنها روسيا على أوكرانيا، مع استمرار إعلان دول العالم عن عقوبات جديدة على موسكو.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 3.12% لتصل إلى 100.9 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأميركي تسليم أبريل بنسبة 1.21% لتصل إلى 96.93 دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه البنك الاستثماري مورغان ستانلي عن رفع توقعاته لأسعار النفط خلال العام الجاري إلى 110 دولارات للبرميل.

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وقال تجار إن مشتري النفط الروسي واجهوا صعوبات كبيرة بشأن المدفوعات وتوافر السفن في أعقاب العقوبات الغربية على موسكو بسبب أوكرانيا.

وأضافوا أن مشتري النفط الروس واجهوا صعوبة في العثور على سفن في بحر البلطيق، لتحميل البضائع بعد العاشر من مارس/آذار في الوقت الذي ذكروا فيه أن تكاليف الشحن لتسليم النفط الروسي ارتفعت خمسة أضعاف في البحر الأسود في غضون أسبوع.

وفرضت العديد من الدول يتقدمها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على روسيا رداً على غزوها لأوكرانيا.

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