مصدران: من المرجح التزام أوبك+ بالسياسة الحالية في اجتماع الأربعاء
الغزو الروسي لأوكرانيا لم يؤثر حتى الآن على سير اتفاق الإمدادات
قال مصدران في أوبك+ إن من المرجح أن تلتزم المجموعة، التي تضم أوبك وروسيا وحلفاء آخرون، بسياستها الحالية المتمثلة في الزيادات التدريجية في إنتاج النفط أثناء اجتماع غد الأربعاء.
وأضاف المصدران أن الغزو الروسي لأوكرانيا لم يؤثر حتى الآن على سير اتفاق الإمدادات بين أوبك وحلفائها.
وتجتمع أوبك+، المؤلفة من منتجين رئيسيين، عبر الإنترنت غداً الأربعاء لبحث سياسة إنتاج النفط.
من جانبه، أكد مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه الأسبوعي حرص المملكة على استقرار أسواق النفط والالتزام باتفاق أوبك+.
كانت وكالات أنباء روسية ذكرت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، اتفاق أوبك+ النفطي، وتعهدا بمواصلة التنسيق في ما يتعلق بأسواق الطاقة العالمية.
يأتي ذلك فيما تواصل أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، وسط استمرار الاضطرابات في أوروبا والحرب الدائرة التي تشنها روسيا على أوكرانيا، مع استمرار إعلان دول العالم عن عقوبات جديدة على موسكو.
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