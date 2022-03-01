الكرملين: الرئيس الروسي وولي عهد أبوظبي تعهدا بمواصلة التنسيق بشأن الطاقة
عبرا عن الالتزام بالتنسيق في إطار الاتفاق
ذكرت وكالات أنباء روسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي، اتفاق أوبك+ النفطي وتعهدا بمواصلة التنسيق فيما يتعلق بأسواق الطاقة العالمية.
وتجتمع أوبك+، المؤلفة من منتجين رئيسيين، عبر الإنترنت غدا الأربعاء لبحث سياسة إنتاج النفط.
يأتي ذلك فيما تواصل أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، وسط استمرار الاضطرابات في أوروبا والحرب الدائرة التي تشنها روسيا على أوكرانيا، مع استمرار إعلان دول العالم عن عقوبات جديدة على موسكو.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 3.12% لتصل إلى 100.9 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأميركي تسليم أبريل بنسبة 1.21% لتصل إلى 96.93 دولار.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه البنك الاستثماري مورغان ستانلي عن رفع توقعاته لأسعار النفط خلال العام الجاري إلى 110 دولارات للبرميل.
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