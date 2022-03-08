.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

باركيندو: أوبك لا يمكنها تعويض الحظر المحتمل للنفط الروسي

  • الخط
أوبك

باركيندو: أوبك لا يمكنها تعويض الحظر المحتمل للنفط الروسي

العالم يواجه تهديدا محتملا بوقف الإمدادات الروسية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

التقى منتجو النفط الصخري الأميركي مع مسؤولين من أوبك على هامش مؤتمر CERAWeek، وخلال الاجتماع، أشار أمين عام أوبك، محمد باركيندو، إلى أن المنظمة لا يمكنها حاليا أن تعوّض الحظر المحتمل على النفط الروسي، وأن العالم يواجه تهديدا محتملا بوقف الإمدادات من روسيا.

وأكد باركيندو أن أوبك تسعى دائما للتأكد من ضمان أمن الإمدادات في وقت يواجه فيه العالم تحولا عالميا فيما يتعلق بانتقال الطاقة.

وأوضح أن المنظمة في المرحلة الأخيرة من إعادة خمسة ملايين وثمانمئة ألف برميل يوميا إلى الأسواق العالمية من تخفيضات المعروض التي أعقبت الجائحة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كاميرا العربية تواصل رصد تدفق الأوكرانيين إلى خارج بلادهم كاميرا العربية تواصل رصد تدفق الأوكرانيين إلى خارج بلادهم
اكتشف المزيد