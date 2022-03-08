باركيندو: أوبك لا يمكنها تعويض الحظر المحتمل للنفط الروسي

التقى منتجو النفط الصخري الأميركي مع مسؤولين من أوبك على هامش مؤتمر CERAWeek، وخلال الاجتماع، أشار أمين عام أوبك، محمد باركيندو، إلى أن المنظمة لا يمكنها حاليا أن تعوّض الحظر المحتمل على النفط الروسي، وأن العالم يواجه تهديدا محتملا بوقف الإمدادات من روسيا.

وأكد باركيندو أن أوبك تسعى دائما للتأكد من ضمان أمن الإمدادات في وقت يواجه فيه العالم تحولا عالميا فيما يتعلق بانتقال الطاقة.

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وأوضح أن المنظمة في المرحلة الأخيرة من إعادة خمسة ملايين وثمانمئة ألف برميل يوميا إلى الأسواق العالمية من تخفيضات المعروض التي أعقبت الجائحة.