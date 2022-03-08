موديز: الدول النفطية ستستفيد من ارتفاع الأسعار في الأمد القريب

قالت وكالة موديز إن تصنيفات الدول المصدرة للنفط ستستفيد من ارتفاع أسعار الخام، لكن في الأجل القريب فقط، لأنها ستبقى عرضة لانخفاض الطلب على النفط مستقبلاً، وتراجع الأسعار، لاسيما عندما تهدأ التوترات الجيوسياسية.

وتوقعت الوكالة عودة النفط إلى التراجع ليكون معدل سعره في حدود 68 دولاراً العام المقبل، وأن ينخفض أكثر في السنوات التالية.

مادة اعلانية

وأشارت موديز إلى أن ارتفاع أسعار النفط غير قابلة للاستدامة، لأنها ستؤدي إلى تدمير الطلب وإعادة الأسعار إلى مسار هبوطي، وتسريع التوجه نحو مصادر الطاقة البديلة.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفرض المزيد من العقوبات على موسكو وبيلاروسيا، بجانب التحذيرات الروسية من قفزة كبيرة في الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 3.68% لتصل إلى 127.75 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أبريل بنسبة 2.93% لتصل إلى 122.9 دولار.

وقفزت أسعار النفط أمس الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، بينما تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون حظر واردات الخام من روسيا، في حين أن عودة سريعة للخام الإيراني إلى الأسواق العالمية تبدو أقل ترجيحا.