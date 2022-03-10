شركة البترول الكويتية تشغل خط الغاز المسال الخامس بمصفاة ميناء الأحمدي

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم، عن تشغيل خط الغاز المسال الخامس بمصفاة ميناء الأحمدي والذي يعد ثاني أكبر مشاريع الشركة أهمية وإنتاجية بعد مشروع الوقود البيئي.

وقال وليد البدر الرئيس التنفيذي للشركة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن خط الغاز المسال الخامس يعزز إنتاجية خطوط إسالة الغاز الأربعة التي تمتلكها الشركة ويضيف إليها 805 ملايين قدم مكعبة قياسية، و106 آلاف برميل من المكثفات.

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وأضاف أن الطاقة اليومية الإجمالية للخطوط الخمسة مجتمعة ستصبح 3.125 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز، و332 ألف برميل من المكثفات أي بزيادة تصل إلى حوالي 30%.

من جانبه، قال شجاع العجمي نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء الأحمدي، إن المشروع يعمل على معالجة الغاز الطبيعي القادم من حقول النفط التابعة لشركة نفط الكويت، وينتج كذلك غازات الميثان والإيثان والبروبان والبيوتان والجازولين الطبيعي، موضحا أن المشروع يتضمن وحدة فرعية لمعالجة الوقود الغازي وتنتج الوقود الغازي النظيف بعد تقليل نسبة غاز كبريتيد الهيدروجين السام من 2400 جزء في المليون إلى 50 جزءا في المليون فقط "كحد أقصى" ما يعزز مستويات السلامة.