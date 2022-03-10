روسيا و أوكرانيا
مجلس النواب الأميركي يقر حظر شراء النفط الروسي
جو بايدن أصدر قرار الحظر أول من أمس
أقر مجلس النواب الأميركي، مساء أمس، القرار الذي اتخذه الرئيس جو بايدن بحظر شراء النفط الروسي.
وأعلن بايدن، الثلاثاء، فرض حظر أميركي على واردات الطاقة الروسية بما يشمل النفط والغاز، معززاً حملة ضغوط على موسكو رداً على غزو أوكرانيا.
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جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه الدول المتحالفة مع الغرب على فصل روسيا عن الاقتصاد العالمي ومعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال بايدن في خطاب من البيت الأبيض: "نحن نحظر جميع واردات روسيا من النفط والغاز والطاقة". وهذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولاً بعد الآن في الموانئ الأميركية، وسيوجه الشعب الأميركي ضربة قوية أخرى لآلة بوتين الحربية.
وقال بايدن "هذه خطوة نتخذها لإلحاق مزيد من الألم ببوتين".
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