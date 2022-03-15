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أرامكو السعودية تمنح شلمبرجير عقدا لمشروع للتنقيب عن الغاز

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Saudi and Foreign investors stand in front of the logo of Saudi state oil giant Aramco during the 10th Global Competitiveness Forum on January 25, 2016, in the capital Riyadh. (AFP) أرامكو مناسبة
أرامكو السعودية
أرامكو

أرامكو السعودية تمنح شلمبرجير عقدا لمشروع للتنقيب عن الغاز

لم تفصح الشركتان عن أي تفاصيل مالية أو فنية تتعلق بالعقد

دبي - العربية.نت

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منحت شركة أرامكو السعودية شركة شلمبرجير عقدا لمشروع للتنقيب عن الغاز.

ولم تفصح الشركتان عن أي تفاصيل مالية أو فنية تتعلق بالعقد.

وأدت قفزة لأسعار النفط والغاز الطبيعي حول العالم مؤخرا، ترجع إلى حد كبير الى الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى تعزيز الطلب على مشاريع التنقيب الجديدة وزيادة إنتاج النفط.

كان مدير عام السعودية والبحرين لشركة شلمبرجير الشرق الأوسط، زياد جحا، قال في مقابلة سابقة مع "العربية"، إن الشركة تعمل بجدية لتوطين الصناعات في السعودية.

وأضاف أن الشركة تعمل في السعودية منذ 80 عاماً، وهو ما جعلها تطور الكفاءات السعودية وتوطن الصناعات المحلية على مستوى المنتجات والأدوات المستخدمة لدى العملاء لا سيما في خدماتها البترولية، حيث تعد شركة أرامكو السعودية أكبر عميل لشركة شلمبرجير في العالم.

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