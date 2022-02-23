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شلمبرجير للعربية: نعمل بجدية لتوطين الصناعات في السعودية

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شلمبرجير للعربية: نعمل بجدية لتوطين الصناعات في السعودية

أرامكو أكبر عميل لها في العالم

دبي - العربية.نت

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قال مدير عام السعودية والبحرين لشركة شلمبرجير الشرق الأوسط، زياد جحا، إن الشركة تعمل بجدية لتوطين الصناعات في السعودية.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أن الشركة تعمل في السعودية منذ 80 عاماً، وهو ما جعلها تطور الكفاءات السعودية وتوطن الصناعات المحلية على مستوى المنتجات والأدوات المستخدمة لدى العملاء لا سيما في خدماتها البترولية، حيث تعد شركة أرامكو السعودية أكبر عميل لشركة شلمبرجير في العالم.

وأوضح زياد جحا، أن شلمبرجير عملت خلال الجائحة على تعزيز التوطين عبر الاعتماد على السعوديين والخدمات والمعدات المصنعة داخل السعودية، وبدلاً من جلب المعدات من الخارج في أشهر وأسابيع، جرى تصنيعها داخل المملكة بطريقة أسرع وأكبر وتوفيرها خلال أيام.

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