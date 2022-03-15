جونسون يناقش مع رؤساء شركات النفط زيادة الاستثمار في بحر الشمال

ناقش رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مع رؤساء شركات النفط والغاز البحرية، زيادة الاستثمارات في بحر الشمال وتعزيز إمدادات الغاز المحلي.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن المناقشات شملت إزالة الحواجز التي تواجه المستثمرين والمطورين والمساعدة في تسريع بدء تشغيل المشاريع.

مادة اعلانية

ويأتي البيان بينما تقلص الدول الغربية انكشافها على إمدادات النفط والغاز من روسيا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في الشهر الماضي.

وكان جونسون أكد أن الغرب ارتكب "خطأ فادحا" بمواصلة الاعتماد على النفط والغاز الروسي بعد ضم موسكو شبه جزيرة القرم عام 2014.

واتهم في حديث خاص لصحيفة "تلغراف" البريطانية، أمس الاثنين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام إمدادات الطاقة الروسية من أجل "الابتزاز"، مضيفاً: "لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو".