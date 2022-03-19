روسيا: لا مصلحة لأحد من تفكك آلية أوبك+

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم السبت، إنه "لا مصلحة لأحد من تفكك آلية أوبك+ ولا أعتقد أن ذلك سيحدث".

وأضاف لافروف، أن الولايات المتحدة تمارس تأثيرا على الحكومة الأوكرانية في المحادثات المتواصلة بين موسكو وكييف.

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وأوضح لافروف، أن واشنطن تمنع كييف من الموافقة على الحد الأدنى من المطالب الروسية في المفاوضات، وفق ما نقلته قناة آر.تي الإخبارية الروسية.

وتعد روسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد أميركا والسعودية، وأيضا هي ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بعد السعودية، وتعد عضوا مؤثرا في تحالف أوبك بلس الذي يضم 23 دولة.

وصل إنتاج روسيا في 2021 إلى 10.1 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات.

وصدرت روسيا 4.7 مليون برميل يوميا من النفط والمكثفات في 2021 أي 45% من إنتاجها.

توجهت 49% من صادرات روسيا النفطية في 2021 إلى الدول الأوروبية الأعضاء في OECD بمقدار 2.3 مليون برميل يوميا، فيما توجهت 25% من الصادرات إلى هولندا وألمانيا بواقع 1.1 مليون برميل يوميا.

وتوجهت 30% من الصادرات الروسية النفطية إلى الصين في العام الماضي بواقع 1.4%، في حيث ذهبت 4% إلى أميركا بواقع 200 ألف برميل يوميا.