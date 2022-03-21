.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الكرملين: الحظر النفطي الأوروبي على روسيا سيضر بالجميع

  • الخط
نفط روسيا (تعبيرية)
صورة تعبيرية عن نفط روسيا
نفط وغاز

الكرملين: الحظر النفطي الأوروبي على روسيا سيضر بالجميع

بوريل: الاتحاد الأوروبي مستعد لبحث فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، إن الحظر النفطي الأوروبي على روسيا سيضر بالجميع.

وأضاف أن حظر النفط الروسي سيضر بميزان الطاقة الأوروبي.

يأتي ذلك فيما قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لبحث فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي.

البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة بشكل مفاجئ لأول مرة منذ 5 سنوات أسواق المال الجنيه المصري البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة بشكل مفاجئ لأول مرة منذ 5 سنوات

من جانبه، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إن أوروبا تعتمد على الغاز الروسي، ولا يمكنها قطعه غدا.

فيما أكد الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا لبلينكن على رفض كل مصادر الطاقة من روسيا.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3%، اليوم الاثنين، مع صمود القوات الأوكرانية في مواجهة الهجمات الروسية العنيفة في الوقت الذي قال فيه منتجون رئيسيون للنفط، إنهم يواجهون صعوبة في إنتاج حصصهم المقررة بموجب اتفاقية خاصة بالإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.09% إلى 111.27 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.2% إلى 106.39دولار.

وصعدت الأسعار قبل محادثات تجري هذا الأسبوع بين حكومات الاتحاد الأوروبي والرئيس الأميركي جو بايدن في سلسلة من اجتماعات القمة التي تهدف إلى تعزيز تصدي الغرب لموسكو بشأن غزوها لأوكرانيا.

وستدرس حكومات الاتحاد الأوروبي، ما إذا كانت ستفرض حظرا نفطيا على روسيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا تخلت الدول الإسكندنافية عن حذرها في مواجهة روسيا؟ لماذا تخلت الدول الإسكندنافية عن حذرها في مواجهة روسيا؟
اكتشف المزيد