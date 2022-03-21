الكرملين: الحظر النفطي الأوروبي على روسيا سيضر بالجميع

قال المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، إن الحظر النفطي الأوروبي على روسيا سيضر بالجميع.

وأضاف أن حظر النفط الروسي سيضر بميزان الطاقة الأوروبي.

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يأتي ذلك فيما قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لبحث فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إن أوروبا تعتمد على الغاز الروسي، ولا يمكنها قطعه غدا.

فيما أكد الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا لبلينكن على رفض كل مصادر الطاقة من روسيا.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3%، اليوم الاثنين، مع صمود القوات الأوكرانية في مواجهة الهجمات الروسية العنيفة في الوقت الذي قال فيه منتجون رئيسيون للنفط، إنهم يواجهون صعوبة في إنتاج حصصهم المقررة بموجب اتفاقية خاصة بالإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.09% إلى 111.27 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.2% إلى 106.39دولار.

وصعدت الأسعار قبل محادثات تجري هذا الأسبوع بين حكومات الاتحاد الأوروبي والرئيس الأميركي جو بايدن في سلسلة من اجتماعات القمة التي تهدف إلى تعزيز تصدي الغرب لموسكو بشأن غزوها لأوكرانيا.

وستدرس حكومات الاتحاد الأوروبي، ما إذا كانت ستفرض حظرا نفطيا على روسيا.