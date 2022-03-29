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بولندا تعتمد مشروع قانون لحظر واردات الفحم من روسيا

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صادرات الفحم الروسية
منجم فحم - أرشيفية
طاقة

بولندا تعتمد مشروع قانون لحظر واردات الفحم من روسيا

استوردت بولندا حوالي 9.4 مليون طن من الفحم الروسي في 2020

وارسو -رويترز

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قال متحدث باسم مجلس الوزراء البولندي اليوم الثلاثاء إن الحكومة وافقت على مشروع قانون سيسمح بفرض حظر على واردات الفحم من روسيا.

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، حثت بولندا الاتحاد الأوروبي على إدراج الوقود الأحفوري الروسي في العقوبات التي فرضها التكتل على موسكو.

واختار الاتحاد استراتيجية لخفض تدريجي للاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية.

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وتهيمن روسيا على الواردات البولندية من الفحم، إذ تشكل حوالي 20% من الاستخدام المحلي. واستوردت بولندا حوالي 9.4 مليون طن من الفحم الروسي في 2020 واستخدمت معظمها في تدفئة المنازل.

وتستورد بولندا أيضا من روسيا حوالي 50% من حاجاتها من الغاز وأكثر من 60% من النفط الذي تكرره.

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