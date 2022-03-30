ألمانيا تفعّل خطة طارئة لضمان إمدادات الغاز

فعّلت ألمانيا اليوم الأربعاء، المستوى الأول من خطتها الطارئة لضمان إمدادات الغاز الطبيعي، في مواجهة التهديد بتوقف الإمدادات الروسية كما أعلن وزير الاقتصاد الألماني.

وقال الوزير روبرت هابيك، إن "خلية أزمة شكلت الآن ضمن الوزارة" للإشراف على الوضع، فيما رفضت مجموعة السبع الطلب الروسي للمدفوعات بالروبل.

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وأضاف أن هذه الخطة الطارئة تشمل ثلاثة مستويات إنذار، وفي هذه المرحلة "أمن الإمدادات" بالغاز تضمنه ألمانيا.

قالت روسيا أمس الثلاثاء، إنها ستعمل على وضع ترتيبات عملية بحلول يوم الخميس القادم، لتمكين الشركات من دفع قيمة الغاز بالروبل، مما يزيد من احتمالات تعطل الإمدادات، إذ إن الدول الغربية ترفض حتى الآن السماح بتغيير عملة السداد.

وكان قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، بتلقي مقابل الغاز الروسي من الدول "غير الصديقة" بالروبل، قد رفع قيمة العملة بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق عندما فرض الغرب عقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا الذي رفع أسعار الغاز.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحافيين اليوم الثلاثاء: "لا أحد سيورد الغاز بالمجان، هذا ببساطة مستحيل، ولا يمكن سداد ثمنه إلا بالروبل".