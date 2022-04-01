روسيا و أوكرانيا
الكرملين: إمدادات الغاز لأوروبا مستمرة.. بشرط الدفع بالروبل
اعتبر أن دراسة ألمانيا لتأميم الشركات الروسية من "أعمال العصابات"
قال الكرملين، إن إمدادات الغاز الروسية مستمرة لأوروبا بشرط الدفع بالروبل، معتبرا أن دراسة ألمانيا لتأميم الشركات الروسية من "أعمال العصابات" على حد تعبيره.
وكانت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، نقلت عن مصادر حكومية، قولها إن وزارة الاقتصاد الألمانية تدرس تأميم الشركتين التابعتين لغازبروم وروسنفت الروسيتين في البلاد وسط مخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة.
مادة اعلانية
وأضافت الصحيفة، إن مناقشات تجري بين كبار مسؤولي الوزارة والمستشار أولاف شولتس، بهدف منع انقطاع واسع النطاق للكهرباء إذا واجهت أي من هاتين الشركتين صعوبات بسبب ارتباطهما بروسيا.
اقرأ أيضاً
-
روسيا: مدفوعات الغاز ستكون بالروبل.. وسنتجاوز الدولار واليوروأكدت تكثيف استخدام الروبل في تعاملاتها التجارية اقتصاد
-
البنك الدولي للعربية: العالم لا يواجه أي نقص في إنتاج المواد الغذائيةطالب بعدم وضع قيود على تجارتها قصص اقتصادية
-
"الخليج للملاحة" تتحول للربحية في 2021 مع 60 مليون درهمرغم تراجع الإيرادات 15% شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية