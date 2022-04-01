الكرملين: إمدادات الغاز لأوروبا مستمرة.. بشرط الدفع بالروبل 

قال الكرملين، إن إمدادات الغاز الروسية مستمرة لأوروبا بشرط الدفع بالروبل، معتبرا أن دراسة ألمانيا لتأميم الشركات الروسية من "أعمال العصابات" على حد تعبيره.

وكانت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، نقلت عن مصادر حكومية، قولها إن وزارة الاقتصاد الألمانية تدرس تأميم الشركتين التابعتين لغازبروم وروسنفت الروسيتين في البلاد وسط مخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة.

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وأضافت الصحيفة، إن مناقشات تجري بين كبار مسؤولي الوزارة والمستشار أولاف شولتس، بهدف منع انقطاع واسع النطاق للكهرباء إذا واجهت أي من هاتين الشركتين صعوبات بسبب ارتباطهما بروسيا.