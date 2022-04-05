العراق ينتج 4.15 مليون برميل يوميا في مارس بأقل من حصته بأوبك+
بانخفاض 112 ألف برميل يوميا عن إنتاج فبراير
أفادت بيانات من شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، اليوم الثلاثاء، بأن العراق ضخ 4.15 مليون برميل يوميا من النفط في مارس/ آذار، بما يقل 222 ألف برميل يوميا عن حصة الإنتاج بموجب اتفاق مع المنتجين الآخرين في مجموعة أوبك+.
وأظهرت البيانات أن إنتاج العراق في مارس/آذار انخفض 112 ألف برميل يوميا عنه في فبراير/شباط، وفق لرويترز.
بلغت إيرادات النفط العراقي في مارس الماضي أعلى مستوى لها منذ العام 1972 مسجلة 11.07 مليار دولار، وفق أرقام أولية لوزارة النفط، بعد أن سجلت أسعار الخام ارتفاعاً كبيراً نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأوضح بيان سابق لوزارة النفط العراقية، أن مجموع كمية صادرات النفط الخام لشهر مارس في العراق بلغ 100.56 مليون برميل، بواقع 3.244 مليون برميل يوميا.
ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا بأسعار النفط إلى تجاوز 100دولار للبرميل.
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