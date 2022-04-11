وزير عراقي يدعو لتأسيس شركة نفط جديدة في أربيل ومراجعة عقود الإقليم
محكمة اتحادية تعطي الحكومة العراقية سلطة إدارة حقول النفط والغاز في شمال البلاد
قالت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم الاثنين، إن الوزير إحسان عبد الجبار دعا إلى تأسيس شركة نفطية جديدة يكون مقرها في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وتتولى إدارة النشاط النفطي بالإقليم.
وطالب عبد الجبار، الذي كان يتحدث في ختام محادثات مع مسؤولين أكراد، بمراجعة العقود والاتفاقات التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الدول والشركات النفطية.
ودعا الوزير إلى فتح حساب ضمان مصرفي في أحد البنوك العالمية لإيداع إيرادات بيع وتصدير النفط الخام، يتبع وزارة المالية ويستخدم لتدبير مدفوعات لصالح الإقليم في حالة تأخير إرسالها من وزارة المالية الاتحادية.
يأتي ذلك عقب قرار محكمة اتحادية أعطى وزارة النفط في بغداد سلطة إدارة حقول النفط والغاز في شمال البلاد.
-
إدانة مخالف لنظام السوق المالية قام بالترويج لـ13 سهماً سعودياًالمخالفات تمت خلال الفترة من 20 يناير إلى 15 سبتمبر 2020 أسواق المال
-
الأميركيون يسحبون أموالهم من البنوك.. قد تصل للأدنى منذ الحرب العالميةسحب الودائع قد يكون إشارة للفيدرالي لرفع الفائدة بأكثر من المتوقع قصص اقتصادية
-
السعودية تبدأ توطين هذا القطاع.. وحد أدنى لأجور العاملين فيهرفع رواتب أطباء الأسنان والصيادلة السعوديين إلى 7 آلاف ريال كحد أدنى اقتصاد