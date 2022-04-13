.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بوتين: أسعار الطاقة ترتفع بسبب سلوك الولايات المتحدة

  • الخط
اقتصاد روسيا

بوتين: أسعار الطاقة ترتفع بسبب سلوك الولايات المتحدة

نسعى إلى توفير أسواق جديدة للطاقة الروسية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن أسعار الطاقة ترتفع بسبب سلوك الولايات المتحدة.

وأضاف بوتين، أن بلاده تسعى إلى توفير أسواق جديدة للطاقة الروسية.

وأوضح أنه يمكن تطوير استهلاك الغاز والنفط الروسيين في السوق المحلية.

وكالة الطاقة: إمدادات النفط الروسية ستنخفض 3 ملايين برميل يوميا في مايو طاقة نفط وغاز وكالة الطاقة: إمدادات النفط الروسية ستنخفض 3 ملايين برميل يوميا في مايو

وقال بوتين، إن روسيا تعاني من غياب التعاون لكنها وجدت أيضا فرصاً جديدة للتقدم، ويمكن توجيه مصادر الطاقة الروسية لدول تحتاجها بشدة.

كانت وكالة إنترفاكس للأنباء، قد نقلت عن وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، قوله لصحيفة "إزفيستيا"، إن موسكو مستعدة لبيع النفط والمنتجات النفطية "في أي نطاق سعري للدول الصديقة".

وذكرت "إنترفاكس" أن شولغينوف قال إن أسعار الخام في نطاق بين 80 و150 دولارا للبرميل ممكنة من حيث المبدأ، لكنه أشار إلى أن موسكو تركز بشكل أكبر على ضمان استمرار الدور الذي يؤديه قطاع النفط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد أجواء رمضان في مصر بعد تخفيف إجراءات كورونا العربية ترصد أجواء رمضان في مصر بعد تخفيف إجراءات كورونا
اكتشف المزيد