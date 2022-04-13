بوتين: أسعار الطاقة ترتفع بسبب سلوك الولايات المتحدة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن أسعار الطاقة ترتفع بسبب سلوك الولايات المتحدة.

وأضاف بوتين، أن بلاده تسعى إلى توفير أسواق جديدة للطاقة الروسية.

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وأوضح أنه يمكن تطوير استهلاك الغاز والنفط الروسيين في السوق المحلية.

وقال بوتين، إن روسيا تعاني من غياب التعاون لكنها وجدت أيضا فرصاً جديدة للتقدم، ويمكن توجيه مصادر الطاقة الروسية لدول تحتاجها بشدة.

كانت وكالة إنترفاكس للأنباء، قد نقلت عن وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، قوله لصحيفة "إزفيستيا"، إن موسكو مستعدة لبيع النفط والمنتجات النفطية "في أي نطاق سعري للدول الصديقة".

وذكرت "إنترفاكس" أن شولغينوف قال إن أسعار الخام في نطاق بين 80 و150 دولارا للبرميل ممكنة من حيث المبدأ، لكنه أشار إلى أن موسكو تركز بشكل أكبر على ضمان استمرار الدور الذي يؤديه قطاع النفط.