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رويترز: العراق يفشل في بيع مليوني برميل من خام البصرة

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شركة تسويق النفط العراقي
شركة تسويق النفط العراقي
نفط وغاز

رويترز: العراق يفشل في بيع مليوني برميل من خام البصرة

لأن العروض كانت منخفضة للغاية

سنغافورة - رويترز

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قال متعاملون اليوم الاثنين، إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لم تتمكن من بيع مليوني برميل من خام البصرة المتوسط للتحميل في الفترة من 25-27 مايو/أيار لأن العروض كانت منخفضة للغاية.

وأضاف متعاملون أن أعلى عرض كان أقل من 3.50 دولار للبرميل عن سعر البيع الرسمي لخام البصرة.

وقال أحد التجار إن سعر البيع الرسمي مرتفعا للغاية وبالتالي كانت العروض بتخفيضات كبيرة.

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