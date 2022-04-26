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ألمانيا تستهدف استبدال كل إمدادات النفط الروسي في غضون أيام

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حقل نفط في روسيا
حقل نفط في روسيا
نفط وغاز

ألمانيا تستهدف استبدال كل إمدادات النفط الروسي في غضون أيام

1.5 مليون برميل يوميا نفط روسي حجبت عن الأسواق

دبي - العربية.نت

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قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الثلاثاء إن بلاده تأمل بإيجاد وسيلة في غضون أيام لإبدال النفط الروسي بإمدادات من مصادر أخرى، مضيفا أن ألمانيا يمكنها عندئذ أن تنفذ حظرا للاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسي.

وتحت ضغط لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، قالت ألمانيا في السابق إنها قد تنهي وارداتها من النفط الروسي بحلول نهاية العام. لكنها رفضت فكرة حظر فوري على الواردات إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال هابيك للصحفيين أثناء زيارة إلى بولندا لمحادثات حول أمن الطاقة: "اليوم يمكنني أن أقول إن حظرا نفطيا أصبح في مقدور ألمانيا"، وفقا رويترز.

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وقبل الحرب في أوكرانيا، شكل النفط الروسي حوالي ثلث إمدادات ألمانيا. وقبل شهر قال هابيك إن ألمانيا خفضت اعتمادها على النفط الروسي إلى 25 %من وارداتها.

وأضاف الوزير أن النفط الروسي الآن يشكل 12% فقط من إمدادات ألمانيا ويذهب بالكامل إلى مصفاة تكرير واحدة قرب برلين.

وقالت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم، أمس الاثنين، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز يرتفع وسيواصل الارتفاع للتعويض عن كميات من الخام الروسي تتراوح بين مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميا لم تعد تصل إلى السوق في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

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