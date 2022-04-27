الجزائر: أي تغيير لوجهة الغاز المصدر لإسبانيا قد يؤدي لفسخ العقد

نقل التلفزيون الجزائري عن وزارة الطاقة قولها، اليوم الأربعاء، إن أي تغيير لوجهة الغاز الجزائري المصدر إلى إسبانيا قد يؤدي إلى فسخ العقد بين شركة الطاقة الوطنية سوناطراك والمشترين الإسبان.

وأضافت الوزارة في بيان أن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب "تلقى اليوم بريدا إلكترونيا من نظيرته الإسبانية، تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي".

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وأفاد البيان أن الشروع في هذه العملية سيجري اليوم أو غدا بحسب الوزيرة.

كانت "سوناطراك" قد أعلنت في 2 أبريل 2022، أنها لا تستبعد "مراجعة حساب" سعر الغاز المصدر إلى إسبانيا، وذلك في سياق توتر دبلوماسي بين الجزائر ومدريد بشأن قضية الصحراء الغربية.

وصرح الرئيس المدير العام لـ"سوناطراك" توفيق حكار لوكالة الأنباء الجزائرية (واج): الجمعة، أنه "منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، انفجرت أسعار الغاز والبترول. وقد قررت الجزائر الإبقاء على الأسعار التعاقدية الملائمة نسبيا مع جميع زبائنها، غير أنه لا يستبعد إجراء عملية مراجعة حساب للأسعار مع الجانب الإسباني".

وأقدمت إسبانيا التي تعتمد بشدة على الجزائر في إمدادات الغاز، على تغيير جذري في موقفها في 18 مارس بشأن قضية الصحراء الغربية الحساسة.