الكرملين: وقف الغاز هو رد على "خطوات غير ودية" ضد روسيا

أعلن الكرملين الأربعاء أن وقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى بولندا وبلغاريا على خلفية رفض الدفع بالروبل، هو رد على "خطوات غير ودية" تجاه روسيا، وأنها لا تمارس الابتزاز.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن "الحاجة لطريقة دفع جديدة هي نتيجة لخطوات غير ودية بشكل غير مسبوق، في المجال الاقتصادي وقطاع المال، والتي اتخذتها ضدنا دول غير صديقة".

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إعلان الكرملين يأتي بعد تصريحات من جانب رئ يسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأنهم مستعدون لقرار قطع إمدادات الغاز الروسي.

واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أن وقف إمدادات الغاز الروسي محاولة للابتزاز.

كانت شركة غازبروم الروسية، قد أعلنت ا ليوم الأربعاء، وقف إمدادات الغاز لبلغاريا وبولن دا لعدم دفع المستحقات بالروبل، مشيرة إلى أنه قد يتم وقف إمدادات الغاز لدول أخرى عبر بولندا وبلغاريا.

من جهته، قال وزير الطاقة البلغاري، ألكسندر نيكولوف، إن بلاده تسدد الاستحقاقات لروسيا وفق العقود المبرمة، لافتا إلى ضمان إمدادات الغاز للمستهلكين لمدة شهر واحد فقط.

وأضاف نيكولوف أن بلغاريا دفعت ثمن الغاز لشهر أبريل، معتبرا وقف الإمدادات خرقا للعقد.

وأخطرت شركة غازبروم، بولندا وبلغاريا بتعليق إمدادات الغاز اعتباراً من يوم الأربعاء حتى سداد المدفوعات وفقاً للإجراءات المقررة. وحذرت من أن السحب غير المصرح به لأحجام الغاز التي تمر عبر بولندا وبلغاريا إلى دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا سيؤدي إلى خفض إمدادات الترانزيت.

وقالت غازبروم: "بلغاريا وبولندا دولتي عبور". "في حالة السحب غير المصرح به للغاز الروسي من أحجام الترانزيت إلى دول أخرى، ستنخفض إمدادات العبور بهذا الحجم".

وقالت روسيا إن التحول إلى مدفوعات الروبل مقابل غازها بدلاً من اليورو أو الدولار جاء رداً على العقوبات الغربية ضد بنكها المركزي، والتي جمدت حوالي نصف احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.

على الجانب الآخر، تعتمد أوروبا على روسيا في تأمين 40% من احتياجاتها من الغاز. فيما تحتكر شركة غازبروم إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا.

وتعتمد بلغاريا على الغاز الروسي بنحو 90%، مقابل 45% في بولندا.