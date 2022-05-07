أسعار النفط ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي.. وبرنت يصعد 4%

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1.5% في جلسة الجمعة، لتسجل عند التسوية الزيادة الأسبوعية الثانية على التوالي، إذ رفعت عقوبات الاتحاد الأوروبي الوشيكة على النفط الروسي احتمالات شح الإمدادات وجعلت المتعاملين يتجاهلون المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار يما يعادل 1.3% لتسجل عند التسوية 112.39 دولارا للبرميل.

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وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.51 دولار أو 1.4% إلى 109.77 دولار للبرميل، وفق رويترز.

وقال المحلل في برايس فيوتشرز جروب فيل فلين: "على المدى القريب، العوامل الأساسية للنفط إيجابية، وليس هناك ما يعرقلنا سوى المخاوف من تباطؤ اقتصادي في المستقبل".

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع غرب تكساس الوسيط بنحو 5%، فيما زاد خام برنت بنحو 4% بعد أن كشف الاتحاد الأوروبي خططا لفرض حظر على النفط الروسي في إطار حزمة عقوبات أشد صرامة بشأن الصراع في أوكرانيا.

وقالت ثلاثة مصادر في الاتحاد الأوروبي لرويترز إن الاتحاد يجري تغييرات على خطة العقوبات على أمل كسب الدول المترددة وتأمين الدعم بالإجماع المطلوب من الدول الأعضاء البالغ عددها 27. ودعا الاقتراح الأولي إلى إنهاء واردات الاتحاد الأوروبي من الخام والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية هذا العام.

وارتفع عدد منصات النفط الأميركية، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، 5 إلى 557 هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2020.