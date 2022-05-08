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أرامكو تحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لآسيا

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Saudi Aramco logo is pictured at the oil facility in Khurais, Saudi Arabia October 12, 2019. (File photo: Reuters)
أرامكو
أرامكو

أرامكو تحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لآسيا

عند 4.40 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي لشهر يونيو

دبي - العربية.نت

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أعلنت أرامكو السعودية، عن تحديد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لآسيا لشهر يونيو عند 4.40 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.

كما حددت أرامكو، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشمال غربي أوروبا لشهر يونيو عند 2.10 دولار للبرميل فوق سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال.

وأشارت إلى أن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لأميركا لشهر يونيو عند 5.65 دولار للبرميل فوق مؤشر أسكي، وفق رويترز.

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ارتفعت أسعار النفط بنحو 1.5% في جلسة الجمعة، لتسجل عند التسوية الزيادة الأسبوعية الثانية على التوالي، إذ رفعت عقوبات الاتحاد الأوروبي الوشيكة على النفط الروسي احتمالات شح الإمدادات وجعلت المتعاملين يتجاهلون المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار يما يعادل 1.3% لتسجل عند التسوية 112.39 دولار للبرميل، فيما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.51 دولار أو 1.4% إلى 109.77 دولار للبرميل.

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