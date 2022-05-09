خلاف بين ألمانيا وقطر بشأن شروط اتفاقيات توريد الغاز المسال
قطر تضع شرطا يمنع برلين من إعادة شحن الغاز إلى مناطق أخرى في أوروبا
قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن ألمانيا وقطر تواجهان صعوبات في محادثات بشأن اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال وسط خلافات بشأن شروط رئيسية، بما يشمل فترة سريان أي عقد.
وأضافت المصادر أن ألمانيا، التي تهدف لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 88% بحلول 2040، مترددة في قبول شروط قطر لتوقيع اتفاقيات لفترات لا تقل عن 20 عاما لتأمين الأحجام الضخمة من الغاز المسال التي تحتاجها لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.
وقالت المصادر إن قطر تحدد أيضا شروطا من بينها شرط يتعلق بالوجهة من شأنه أن يمنع برلين من إعادة شحن الغاز إلى مناطق أخرى في أوروبا، وهو شرط يعارضه الاتحاد الأوروبي.
وكانت ألمانيا تحصل على أكثر من نصف الغاز والفحم وحوالي ثلث نفطها، من روسيا، مع وجود صعوبات لإيجاد إمدادات بديلة على المدى القصير.
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