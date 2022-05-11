زيادة في مخزونات النفط والوقود الأميركية الأسبوع الماضي

ذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.

وبحسب المصادر، أظهرت البيانات أن مخزونات الخام الأميركية زادت بمقدار 1.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في السادس من مايو، في حين ارتفع مخزون البنزين بواقع 823 ألف برميل.

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وسجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زيادة قدرها 662 ألف برميل.

وكانت أسعار النفط الأميركي، أغلقت دون مستوى 100 دولار للبرميل الثلاثاء، إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين مع تعرض توقعات الطلب لضغوط من إغلاقات لاحتواء فيروس كورونا في الصين وتنامي مخاطر الركود، في حين جعل ارتفاع الدولار، الخام أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وسجلت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط عند التسوية 99.76 دولار للبرميل، منخفضة 3.33 دولار أو 3.23%.