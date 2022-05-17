فنلندا: لن ندفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

أكدت شركة الغاز الفنلندية الحكومية "غازوم"، اليوم الثلاثاء، أنها لن تدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي، مشيرة إلى أن موسكو قد توقف واردات الغاز.

ويتوافق هذا القرار مع موقف المفوضية الأوروبية الذي يقضي بعدم دفع مدفوعات الغاز بالروبل، لأنه ينتهك العقود الحالية.

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وشددت المفوضية اليوم، على أن فتح الشركات حسابات مصرفية بالروبل يعد انتهاكا لنظام العقوبات ضد روسيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقّع آخر مارس الماضي، مرسوما يحدد إجراء جديدا لمدفوعات إمدادات الغاز الروسي من قبل مشترين من دول غير صديقة اعتباراً من أول إبريل 2022، وتحويلها إلى حسابات خاصة بالمستوردين بالروبل.